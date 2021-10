Instagram, la nuova funzione cambia tutto: i dettagli dell’aggiornamento

Una nuova interessantissima funzione arriverà presto su Instagram e cambierà tutto per le Live. Ecco di cosa si tratta

Uno dei punti di forza di Instagram sono i suoi continui aggiornamenti, pensati dagli sviluppatori per rendere il social network sempre più funzionale e al passo coi tempi. Proprio a tal proposito, è in arrivo una nuova super funzione dedicata a tutti gli amanti delle Live.

A chi non è mai successo di doversi prendere qualche minuto per regolare le luci e impostare tutti i ‘settaggi’ per l’audio e il video ottimali? Fino ad ora, non c’è possibilità di farlo off-screen ma il tutto avviene in diretta. A brevissimo, un nuovo aggiornamento introdurrà però la tanto attesa Practice Mode: ecco tutto quello che c’è da sapere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Netflix, altra batosta in arrivo: questi film e serie TV verranno cancellati

Going Live hits different when your followers come through 🙌

Live Scheduling lets you schedule your stream up to 90 days in advance and followers can set reminders to tune in ❤️🔔 pic.twitter.com/8t7BWmjEL7

— Instagram (@instagram) October 13, 2021