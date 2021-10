Royal Family, il Principe Carlo commuove tutti: gesto davvero incredibile

Royal Family, il Principe Carlo commuove tutti: lo ha fatto col cuore. Il suo gesto è davvero incredibile e ha spiazzato tutti.

Per molto tempo è stato ritratto come un uomo tutto di un pezzo, incapace di esternare i propri sentimenti. Il principe Carlo si è fatto una nomea particolare in giro per il mondo, specie dopo la rottura definitiva con il figlio Harry. Il duca del Sussex ha raccontato tutto nel corso della sua intervista con Oprah Winfrey e nel programma sulla salute mentale, andato in onda sulla Apple Tv+. Il realtà anche il primogenito di Sua Maestà ha un cuore e sa compiere dei gesti davvero commoventi. Uno di questi lo ha raccontato lui stesso durante un’intervista con la BBC nella tenuta di Balmoral. Il Principe di Galles ha affermato che suo nipote maggiore, il principe George, è stato d’ispirazione per uno dei suoi progetti ambientali presso il ritiro scozzese della regina.

Royal Family, il Principe Carlo commuove tutti: ha dedicato un giardino al nipote George

Il reale stava discutendo le sue speranze per il futuro ambientale della Gran Bretagna in vista del vertice Cop26 a Glasgow il mese prossimo, a cui parteciperà con altri componenti della Royal Family.

Parlando del giardino della residenza scozzese di Balmoral ha detto: “E’ stato inaugurato lo stesso anno della nascita di mio nipote George. Proprio per questo ho deciso di chiamarlo Prince George’s Wood“.

Poi ha aggiunto: “Spero solo che un giorno lo apprezzi“. A quanto pare il figlio di William e Kate è un grande amante del verde, proprio come il nonno. Trascorre tanto del suo tempo libero all’interno di parchi e coltiva la passione per l’ecologia. Il gesto di nonno Carlo ha commosso tutto il pubblico inglese, soprattutto visto il modo ‘dolce’ che ha avuto di raccontarlo.