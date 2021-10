Uomini e Donne, fan in ansia per Isabella Ricci: cosa sta succedendo

Tantissime novità in arrivo per i fan di Uomini e Donne, con Isabella Ricci che potrebbe lasciare il programma: cosa c’è di vero dietro l’indiscrezione.

I fan di Uomini e Donne sono in attesa di conoscere il destino di Isabella Ricci, la dama del Trono Over che nella giornata di ieri non era presente durante le registrazioni. Infatti Isabella non era presente nel parterre. Inoltre è stata una giornata impegnativa quella di ieri per la produzione, infatti sono state registrate ben due puntate, per questo l’assenza della dama appare alquanto strana.

La notizia preoccupa e non poco i fan, che sono affezionati alla Ricci. Sin dalla scorsa edizione Isabella è un’ospite fissa nel parterre. Al momento però la troupe della trasmissione di Canale 5 ancora deve spiegare i motivi dell’assenza, alimentando i rumors di un possibile addio. Anche le parole di Maria Tona hanno fatto pensare ad un addio, con la dama che sui social ha espresso la sua solidarietà alla collega.

Uomini e Donne, addio ad Isabella Ricci? Le parole di Maria Tona

Nelle scorse ore hanno fatto discutere anche le parole di Maria Tona sull’assenza di Isabella Ricci. L’ex dama, infatti, ha tuonato: “Oggi, incredibile colpo di scena: Isabella non c’è più nel parterre. Isabella dov’è? È come se questa storia l’avessi già sentita, ripetuta nel tempo. Su che siete intelligenti, secondo voi perché non c’è più? Mah! Solidarietà per Isabella“. Stando ad alcuni rumors, Isabella era a Roma ma non ha potuto partecipare a causa di alcuni impegni.

Non si esclude però nemmeno la pista di un addio definitivo. Infatti nelle ultime puntate la dama ha subito pesanti critiche anche da parte di Gianni Sperti. Inoltre c’è da tenere conto che a dar manforte alle parole dell’opinionista ci ha pensato Maria De Filippi stessa. C’è quindi trepidazione per capire cosa accadrà durante le prossime registrazioni, ma soprattutto bisognerà vedere se Isabella Ricci si presenterà nuovamente negli studi di Uomini e Donne.