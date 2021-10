Andrea Belotti cambia maglia: colpo sensazionale in Serie A

Andrea Belotti è pronto a dare il suo addio alla maglia del Torino dopo 6 stagioni di onorata carriera alla corte dei granata

È arrivata l’ora che il Gallo si liberi del suo guscio: Torino è diventata troppo stretta per lui. Andrea Belotti è stato il perno su cui tutti i granata hanno fatto affidamento per ben 6 stagioni, ma adesso la gabbia diventa troppo stretta per il campione d’Europa. Ogni sessione di mercato estiva, l’attaccante numero 9 viene accostato ad una big italiana o straniera che sia, ma di fatto, finora è sempre rimasto alla corte di Urbano Cairo.

Cos’è cambiato allora? Andrea Belotti ha un contratto in scadenza a giugno del 2022, dopodiché può partire gratis per la destinazione a lui più gradita. È stato lo stesso presidente granata a svelare che il rinnovo non è stato possibile perché le parti troppo distanti per un accordo.

Andrea Belotti dice addio a Torino e sceglie Milano: le ultimissime

A 27 anni e 93 gol segnati con la maglia dei granata, Andrea Belotti ha deciso che è l’ora di spiccare il volo e la sua scelta è stata anche già segnalata al suo entourage ed alla società da cui ha rifiutato ogni proposta di rinnovo. Stando a quanto riportato da Fantacalcio.it, l’attaccante della Nazionale italiana è molto vicino al Milan, destinazione particolarmente gradita al diretto interessato.

D’altro canto, i rossoneri dovranno rimediare all’addio di Zlatan Ibrahimovic in partenza per la prossima stagione e stanno fiutando il grande affare a parametro zero del Gallo.