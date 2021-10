Pippo Baudo, clamoroso ritorno in prima serata: succederà molto presto e per lui sarà un ruolo inedito. Tutto il pubblico lo aspetta al varco

Potrebbe tranquillamente fare il pensionato, perché una carriera come la sua in televisione forse non l’avrà mai nessuno. Ma Pippo Baudo è innamorato di quello che ha fatto per tutta la vita e non ha nessuna voglia di mollare nonostante gli 85 anni. E presto lo rivedremo in prima serata con un ruolo inedito, anche molto intrigante.

La conferma è arrivata nelle ultime ore direttamente la Milly Carlucci che ha pronta una sorpresa speciale per la puntata del debutto di ‘Ballando con le Stelle‘, sabato 16 ottobre 2021. Come nelle passate stagioni ci saranno anche i ‘ballerini per una notte’, che serviranno per dare più bonus e punti ai concorrenti ufficiali.

E il primo sarà proprio Pippo Baudo., come ha confermato la Carlucci ospite di Mara Venier a ‘Domenica In’. Una competizione vera e propria per lui che sarà sottoposto al giudizio della giuria specializzata con Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni.

Pippo Baudo è il primo ballerino per una notte di #BallandoConLeStelle 2021

Pippo Baudo, clamoroso ritorno in prima serata: Milly Carlucci chiarisce tutto

Milly Carlucci, nel corso dell’intervista, ha anche sciolto i veli sul ruolo che avrà Alessandra Mussolini. L’ex politica, che aveva già partecipato a ‘Ballando con le Stelle’ come concorrente ed era anche piaciuta molto, tornerà come commentatrice tecnica affiancando Alberto Matano e Roberta Bruzzone.

E Morgan ci sarà? Il dubbio è stato sciolto definitivamente oggi dallo stesso cantautore milanese: “Non è stato difficile convincermi, In fondo mi diverto, mi piace il clima che Milly crea. Lei è presente e attenta, una grande professionista, per me è vero un modello”.