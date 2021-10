Terza dose del vaccino anti-Covid: cosa prevede la circolare del ministero della Salute

Ulteriori novità circa le prossime categorie o in generale, la popolazione, verranno comunicate in base ai prossimi studi scientifici e all'andamento dell'epidemia.

Nella serata di ieri, venerdì 8 ottobre, il ministero della Salute ha diffuso la circolare che dà il via libera alla terza dose del vaccino anti-Covid per tutti gli over 60 e per le persone maggiorenni con un’elevata fragilità motivata da patologie concomitanti o preesistenti. La decisione è stata presa in seguito alle ultime indicazioni dell’Ema.

La somministrazione dovrà avvenire sempre dopo sei mesi dal completamento del primo ciclo vaccinale. Come scritto nel documento, potrà essere utilizzato uno qualsiasi dei due vaccini a m-Rna autorizzati in Italia (Pfizer e Moderna), nei soggetti dai 12 anni in su.

Le categorie raccomandate nella circolare ministeriale sono i soggetti dagli 80 anni in su, il personale e gli ospiti dei presidi residenziali per gli anziani. Inoltre, gli esercenti di professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario che svolgono le loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, secondo queste indicazioni: persone maggiorenni con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti o preesistenti, i soggetti di età dai 60 anni in su.

La terza dose (booster) del vaccino Pfizer può essere utilizzata indipendentemente dal vaccino somministrato nel ciclo primario, dopo almeno sei mesi dal completamento di quest’ultimo.

Ulteriori novità circa le prossime categorie o in generale, la popolazione, verranno comunicate in base ai prossimi studi scientifici e all’andamento dell’epidemia. I dati attuali sulle vaccinazioni contano ancora 8,4 milioni di italiani scoperti dal primo ciclo vaccinale. Di questi, 3 milioni sono gli ultracinquantenni in condizioni di criticità.