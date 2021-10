Juventus, stella positiva al Covid: le sue condizioni. I bianconeri saranno impegnati alla ripresa del campionato dopo la sosta contro la Roma

Il campionato è al momento fermo per la sosta delle nazionali. La Juventus ha moltissimi giocatori in giro per il mondo e potrà riabbracciare i sudamericani a sole 24 ore dal match di domenica 17 ottobre contro la Roma. Danilo, Cuadrado, Alex Sandro e Bentancur torneranno solo sabato mattina alla Continassa, essendo impegnati venerdì notte nell’ultimo impegno del trittico di qualificazione al Mondiale di Qatar 2022. Un problema non da poco per Massimiliano Allegri che deve già fare i conti con le assenze di Dybala e Morata. Il primo proverà a strappare almeno una convocazione per la gara con i giallorossi, mentre lo spagnolo difficilmente sarà della contesa. Un altro probabile assente potrebbe essere Adrien Rabiot che ha riportato la positività al Covid durante il ritiro con la Francia.

LEGGI ANCHE >>> Pallone d’Oro, c’è un indizio sul possibile vincitore: nome a sorpresa

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, arriva una delle stelle di Serie A: gioia Inzaghi!

Juventus, Rabiot positivo al Covid: è in isolamento a Torino

La squadra di Deschamps è impegnata nella Nations League e disputerà la finale contro la Spagna domenica sera a San Siro. Il centrocampista bianconero è stato protagonista della semifinale vinta contro il Belgio, giocando al fianco di Pogba e venendo sostituito nel finale da Tchouaméni. La Federcalcio francese ha comunicato che Rabiot non ha seguito i compagni a Milano ed è rimasto in isolamento a Torino. Non prenderà parte all’ultimo atto della competizione internazionale e dovrà aspettare di negativizzarsi prima di poter tornare a disposizione di Massimiliano Allegri. A 8 giorni dalla ripresa della Serie A i tempi sono piuttosto stretti. Le sue condizioni al momento però non destano preoccupazioni.