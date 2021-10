Uomini e Donne, gesto inaspettato e frequentazione finita: Tina e Gianni scatenati! La mossa ha spiazzato completamente anche il pubblico

Sembra essere iniziata all’insegna dei colpi di scena questa stagione di Uomini e Donne. Negli studi di Mediaset, corteggiatori e tronisti stanno intessendo relazioni davvero esplosive e spesso inaspettate per il pubblico. Viste le numerose registrazioni andate in onda in queste settimane è già possibile sbilanciarsi su quello che vedremo in onda in queste ore.

Tra i protagonisti della puntata di giovedì 7 ottobre ci sarà sicuramente Armando Incaranto, al centro della scena per il suo rapporto con Marika. Dopo una diffidenza iniziale i due sembravano aver legato in modo stretto, con lui dichiaratosi molto preso dalla relazione che stava nascendo. Le indiscrezioni odierne parlano però di un litigio in arrivo tra loro, con uno scontro piuttosto acceso. Il motivo del contendere è il presunto interesse del tronista nei confronti di Jessica. Una debolezza che gli potrebbe costare molto cara.

Uomini e Donne, gesto inaspettato e frequentazione finita: scintille tra Armando e Marika

Ma le anticipazioni non terminano qui. Dopo aver donato una rosa rossa alla corteggiatrice, Armando dovrà vedersela con un’adiratissima Marika che minaccerà di chiudere qui la loro frequentazione. Questa è la bomba su cui ‘sguazzeranno‘ i commenti di Tina Cipollari e Gianni Sperti, sempre piuttosto taglienti dalle proprie postazioni. Per loro il cavaliere napoletano non è sincero e per questo appoggeranno la donna.

Altri nomi sotto la luce dei riflettori saranno quelli di Matteo e Joele. Per loro è già tempo di bilanci e in particolar modo di far emergere qualche risentimento mai sopito. In particolar modo Fioravanti si rivolgerà ad alcune delle sue corteggiatrici, per capire se sono lì per lui o per Joele. Le risposte potrebbero non andargli tutte a genio. Non resta che sintonizzarsi su Canale 5.