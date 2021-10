Tempesta d’Amore anticipazioni, Selina è ad un passo dalla sconvolgente verità

Una terribile verità per Selina sta per venire a galla: le anticipazioni di Tempesta d’Amore fanno sapere di grandi novità

Dal lunedì al venerdì la programmazione di Tempesta d’Amore continua ad andare in onda dalle 19:50 alle 20:30 su Rete 4 con nuove emozionanti puntate. Le anticipazioni fanno sapere che Florian metterà in guardia Maja: Lars è una persona di cui tutti sospettano e la ragazza ammetterà di avere una storia con lui. Questo metterà un punto – seppur non definitivo – alla sua storia col guardiacaccia.

Quando il papà di Maja scoprirà della relazione con Lars, deciderà di affrontarlo a viso aperto e capire le intenzioni dell’uomo di cui tutti sospettano.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, Lars ad un passo dall’essere scoperto

Le anticipazioni delle prossime puntate di Tempesta d’Amore, fanno sapere che Cornelius – che veste i panni di Lars – dovrà mentire a sua moglie per non far saltare la sua copertura ed ammetterà la relazione con Maja. Selina ne resterà molto scossa, ma ancor più la preoccupa un’affermazione di Lars che ha trovato ambigua: “Col tempo capirai tutto”. Cos’avrà voluto dire quest’uomo misterioso?

Selina, a questo punto, in preda alla confusione comincerà a sospettare di Cornelius: è lui che si nasconde dietro Lars?

Nel frattempo, c’è un triangolo amoroso a Tempesta d’Amore che aspetta di essere chiuso: quello tra Vanessa, Max e Shirin.