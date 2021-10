Meteo, Italia nella morsa del maltempo: è ancora allerta arancione dopo le esondazioni di ieri registrate in alcune zone della Liguria

La settimana si è aperta sotto il segno di una perturbazione che ha colpito diverse regioni italiane e gli effetti dureranno almeno fino a venerdì 8 ottobre. per questo oggi in alcune regioni del Nord sono sconsigliati gli spostamenti se non strettamente necessari.

E comunque sarà allerta meteo arancione tendente al rosso in almeno tre regioni. Stiamo parlando di Piemonte, Emilia Romagna e Liguria già pesantemente colpita dai nubifragi che si sono abbattuti soprattutto nella zona del Savonese. I governi regionali hanno esteso l’allarme, alla luce delle previsioni che parlano di temporali ma anche vento forte in zone piuttosto estese.

Tempo a tratti instabile anche su parte della Toscana e in Campania, piogge forti in Sicilia e più isolate in Puglia e Calabria. Una condizione di instabilità che dovremo sopportare ancora qualche giorno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Meteo, vortice carico di temporali in arrivo: irrompe l’autunno

Meteo, Italia nella morsa del maltempo: molte regioni a rischio piogge e nubifragi

In base alle previsioni meteo, al Nord sarà giornata da ombrelli aperti. Sono infatti attese precipitazioni di forte intensità su Alpi e Prealpi, con rischio nubifragi sui settori montuosi della Lombardia e del Friuli-Venezia Giulia. Invece sulla Pianura Padana alternanza di momenti soleggiati alternati a nubi e improvvisi rovesci locali. Le temperature massime andranno dai 18 gradi di Milano ai 23 di Bologna, passando per i 20 di Torino.

Al Centro e in Sardegna giornata instabile a tratti, con piogge su diverse zone. In particolare sul Lazio e sulla parte settentrionale della Toscana. Sulle altre regioni invece il cielo sarà poco nuvoloso. Valori massimi tra i 17 gradi di Pescara e i 26 di Cagliari. A Roma temporali al mattino e miglioramento nel resto della giornata, con temperature massime di 24 gradi.

Ma il maltempo arriverà anche al Sud. In Campania non sono esclusi nubifragi e ci saranno piogge anche sulla Sicilia, meno intense su Calabria e Puglia. I valori massimi passeranno dai 22 gradi di Potenza e Napoli ai 30 di Bari.