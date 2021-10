Mediaset, cambia tutto per D’Urso e Panicucci: la decisione di Pier Silvio Berlusconi

Dopo aver stravolto i programmi di Canale Cinque, Pier Silvio Berlusconi ci ripensa: nuovi cambiamenti per Barbara D’Urso e Federica Panicucci

In Mediaset, dopo la pausa estiva, sono cambiate tante cose. Barbara D’Urso ha subito un ridimensionamento restando solo al timone di Pomeriggio Cinque. Ma a distanza di poche settimane dall’inizio della nuova stagione televisiva Pier Silvio Berlusconi ci ripensa e stravolge di nuovo tutto. Il talk curato dalla conduttrice televisiva napoletana, come Mattino Cinque con al timone Federica Panicucci, a partire da settembre non ha più trattato il gossip dando attenzione esclusivamente alla cronaca.

Adesso però tutto cambia. Difatti, stando all’indiscrezione lanciata sui social dal giornalista Giuseppe Candela, sia la Panicucci che la D’Urso potranno nuovamente trattare notizie relative ai reality e al gossip in generale. Dunque, Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque come gli anni passati avranno uno spazio dedicato ai concorrenti del GF Vip 6.

Pier Silvio Berlusconi ci ripensa: di nuovo gossip e reality nei programmi di Canale Cinque

Nuovo cambio di rotta per per Barbara D’Urso e Federica Panicucci. Come anticipato dal giornalista Giuseppe Candela, “il Grande Fratello torna nei contenitori di Canale 5“. La notizia in queste ore ha entusiasmato gli appassionati del GF Vip che finalmente avranno nuovamente l’opportunità di seguire la vita dei concorrenti, oltre che su Mediaset Extra, anche nei programmi curati dalla D’Urso e dalla Panicucci.

Ma cosa ha spinto Pier Silvio Berlusconi a rivalutare la presenza dei reality nei programmi di Canale Cinque? Ebbene in questo caso, trattando il GF Vip 6, Barbara D’Urso e Federica Panicucci potrebbero sicuramente aumentare l’interesse dei telespettatori verso il reality condotto da Alfonso Signorini facendone aumentare gli ascolti.