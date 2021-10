GF Vip 6, polemiche nella casa: il duro attacco a Signorini

Non si placano le polemiche nella casa del GF Vip 6 dopo l’accesissima discussione sul caso Soleil. Tre gieffine sbottano nel corso della notte

Ancora tensioni al Grande Fratello Vip 6 dove nel corso della notte Clarissa, Ainett e Jo Squillo hanno attaccato Signorini e il programma. La sesta puntata del reality di Mediaset, andata in onda ieri sera, si è aperta con una terribile discussione avvenuta in questi giorni con Soleil Sorge. L’influencer è stata accusata da una parte dei vip di aver utilizzato termini razzisti.

Tutto è nato quando nei giorni scorsi Soleil ha esclamato: “State urlando come delle scimmie!“. Le parole della gieffina hanno alzato un grosso polverone all’intero della casa tanto da spingere alcune concorrenti a chiedere la squalifica per la 27enne. Terminata la puntata Ainet, Jo e Clarissa hanno continuato a parlare di come Alfonso Signorini ha deciso di gestire la situazione, mostrando il proprio disappunto nei confronti del padrone di casa.

Difatti, stando a quanto detto dalle 3 gieffine nella stanza blu, Signorini ed il programma avrebbero sottovalutato l’episodio. A tal proposito, dopo quanto accaduto, Samy Youssef finito in nomination ha dichiarato che preferirebbe essere eliminato dal pubblico del programma: “In seguito a quello che è successo sarebbe meglio uscire”.

GF Vip 6, Aniett contro Alfonso Signorini e il programma: non piace come è stato gestito il caso Soleil Sorge

Nel corso della notte, solo dopo la messa in onda della sesta puntata del reality di Mediaset, Ainett Stephens nella stanza blu ha mostrato il proprio disappunto su come è stato gestito il caso Soleil Sorge. La modella venezuelana parlando con i propri compagni ha dichiarato: “Vuol dire che qui si può dire qualsiasi cosa, vale tutto. Tanto poi si chiede scusa. Samy aveva ragione ma è finito in nomination”.

Ma non è finita qui, contro l’influencer ancora una volta ha parlato Clarissa. Questa ultima è convinta che, finalmente, sia uscita fuori la vera Soleil: “Adesso dobbiamo far finta che lei ci piaccia? Io dopo la prima puntata avevo già detto che era una grande maleducata ma voi ci siete cascate tutte“. Difatti la Selassié in più occasioni ha sostenuto che la Sorge non fosse vera ma nessuno le ha dato ascolto. Cosa succederà adesso nella casa del GF Vip? Signorini nel corso della settima puntata affronterà nuovamente l’argomento? Staremo a vedere.