Calciomercato Milan, individuato il sostituto di Kessié: affare da 25 milioni

Calciomercato Milan, la dirigenza rossonera sta già lavorando al sostituto di Kessié. Il nome nuovo costa 25 milioni di euro

Il Milan e Franck Kessié sono sempre più lontani. Dopo le parole d’amore in estate, l’ivoriano non ha ancora rinnovato il suo contratto – che andrà in scadenza a fine stagione – e continua a chiedere un ingaggio ben superiore rispetto all’offerta dei rossoneri. Una distanza che al momento sembra essere incolmabile.

I tifosi stanno rimproverando all’ex Atalanta un atteggiamento poco professionale, sia in campo che fuori. Ed è anche per questo motivo che iniziano ad alimentarsi le richieste di una sua cessione già a gennaio e di lasciarlo in panchina fino ad allora. Intanto, Maldini e Massara si stanno concentrando anche sul calciomercato e sembrano aver individuato il sostituto del ‘Presidente’.

Calciomercato Milan, tutto su William Carvalho: può sostituire Kessié

Sullo sfondo rimane il nome di Kamara, ma il Milan sembra voler puntare tutto su William Carvalho del Betis Siviglia. Stando a quanto raccontato da ElGolDigital.com, infatti, sembra che la dirigenza sia pronta a versare nelle casse del club spagnolo l’intera somma prevista dalla clausola rescissoria: 25 milioni di euro. Una cifra sicuramente importante, ma che – secondo le valutazioni di Maldini e Massara – sarebbe totalmente giustificata.

Resta ora da capire cosa vorrà fare Franck Kessié. Qualora decidesse in maniera definitiva di non rinnovare, il Milan potrebbe decidere di farlo partire già a gennaio e di utilizzare i soldi guadagnati per il suo sostituto. Se ne riparlerà sicuramente nelle prossime settimane.