Alfonso Signorini-Carlo Conti, la notizia sbalordisce tutti: è successo ancora 

Risveglio amaro per Alfonso Signorni che perde nello scontro con Carlo Conti. Il conduttore televisivo fatica ad emergere con il GF Vip 6

Arriva un’altra terribile mazzata questa mattina per Alfonso Signorini. Dopo il successo riscosso lo scorso anno al timone del Grande Fratello Vip, il conduttore televisivo questa volta fatica ad emergere. Difatti, la sesta edizione del reality di Mediaset non sta ottenendo un grande successo visti gli ascolti registrati nel corso delle sei puntate andate finora in onda.

Nella serata di ieri, venerdì 1 ottobre, il GF Vip si è dovuto scontrare con “Tale e Quale Show” e “Fratelli di Crozza”, ottenendo solo il secondo posto sul podio degli ascolti. Scendendo nei dettagli, Alfonso Signorini su Canale Cinque è riuscito a catturare l’attenzione di 2.487.000 telespettatori pari al 16,9% di share.

Al primo posto si è piazzato Carlo Conti al timone della seconda puntata di Tale e Quale Show. La competizione canora, tra i personaggi del mondo dello spettacolo, in onda su Rai Uno ha tenuto incollati davanti al video 4.027.000 telespettatori con uno share del 21,9%. Vittoria schiacciante dunque quella di Conti che ha conquistato l’interesse del pubblico sul piccolo schermo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO>>> Amici 21, maretta tra Zerbi e allievo di questa edizione: maglia sospesa

Alfonso Signorni battuto da Carlo Conti: gli ascolti Tv registrati nella serata di venerdì primo ottobre

Come dicevamo Signorini al timone del Grande Fratello Vip è stato battuto da Carlo Conti con Tale e Quale Show nella serata di ieri, venerdì 1 ottobre. A scontrarsi con i due, il comico Maurizio Crozza con la seconda stagione di Fratelli Crozza. Il one-man show satirico in onda sul Nove ha registrato l’attenzione di 1.013.000 telespettatori con uno share del 4,7%.

Su Rete 4 Quarto Grado è stato seguito da 1.099.000 telespettatori pari al 6,7% di share. Su Rai 2 NCIS ha registrato l’attenzione di 1.216.000 telespettatori e uno share del 5,4%. A seguire Bull 842.000 spettatori con il 4,1% di share. Italia 1 ha proposto il film Rambo III tenendo incollati davanti al video 1.093.000 spettatori pari al 5,4% di share.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE QUESTO ARTICOLO>>> Anticipazioni Scene da un Matrimonio, la prima puntata di Anna Tatangelo è scoppiettante

Su La7 Propaganda Live ha interessato 750.000 telespettatori registrando uno share del 4,7%. Su Rai 3 il film Arrivano i prof è stato visto da 760.000 telespettatori pari al 3,6% di share. Infine su Tv8 la replica di Gomorra – La serie ha catturato l’attenzione di 371.000 telespettatori con uno share 1,8%.