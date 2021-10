Tempesta d’Amore anticipazioni, Maja ha un amante?

Le anticipazioni di Tempesta d’Amore svelano che Maja fa una confessione che spiazza Erik: ha un amante?

Le anticipazioni delle prossime puntate di Tempesta d’Amore svelano che Florian ha dei dubbi sulla sua relazione con Maja. In particolare, l’uomo comincerà a farsi domande quando vede del tenero tra la sua amata e Cornelius che l’abbraccerà con caloroso affetto.

Nei prossimi episodi, effettivamente, Maja si trova a fare una confessione sconcertante ad Erik: lei e Lars hanno una relazione. Sempre la Von Thalheim sarà al centro di un’altra dinamica della soap opera: manderà, infatti, a Werner le foto dell’incontro romantico tra Erik e Ariane. I due cercheranno in tutti i modi di smentire la loro relazione, ma intanto Saalfeld si impone e blocca immediatamente la firma dell’accordo con la Alberg Bau che, a questo punto, rischia di saltare.

Tempesta d’Amore anticipazioni, Christoph vuole tornare con l’ex

Christoph ha tutte le intenzioni di conquistare l’ex, Selina, cui chiederà scusa non appena si renderà conto di aver sbagliato nei suoi confronti. Le anticipazioni di Tempesta d’Amore svelano che l’uomo organizza una cena romantica per la donna che vuole riconquistare, ma quest’ultima rifiuta. Christoph non depone le armi, ma proverà ad aiutare la sua ex nelle scuderie, ma le cose vanno di male in peggio: perde l’anello di fidanzamento.

Per concludere, i dissapori tra Michael e Rosalie sembrano essere giunti al termine: da un lato, l’uno non vuole rinunciare all’altra; dall’altro lato, Rosalie decide di rinunciare alla carica di consigliere per poter dedicare maggior tempo al suo compagno. Qualcosa va storto: arriverà un personaggio a ricattare Rosalie.