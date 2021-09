Temptation Island, matrimonio tra la single e l’ex presidente di Serie A

A Temptation Island non si smette mai di sognare: un’ex single del programma è convolata a nozze con l’ex presidente di Serie A

Uno sguardo magnetico, il make-up eseguito da una professionista del settore ed un abito da urlo, Desiree Ferlito è salita sull’altare ed ha detto il suo fatidico ‘lo voglio’. Ad aspettarla sull’altare c’era suo marito, Nino Pulvirenti, ex presidente del Catania accompagnato fino alla risalita in Serie A.

Lei 35 anni, lui 59 compiuti lo scorso febbraio, hanno deciso per di celebrare un rito civile a Lentini, in Sicilia, nell’incantevole Castello Xirumi-Serravalle.

Temptation Island, l’avventura di Desiree Ferlito

Non tutti ricordano il volto di Desiree Ferlito perché fa parte di una delle primissime edizioni di Temptation Island. Infatti, il reality show delle tentazioni è andato in onda per la prima volta nel 2005 e successivamente soltanto nel 2014 ha ripreso la sua marcia. È proprio in quell’edizione che la Ferlito prese parte al programma come una delle tentatrici nel villaggio dei fidanzati.

Desiree costruì un bel rapporto col fidanzato Manfredi Ferlicchia, che ai tempi entrò al programma con l’ex fidanzata Giorgia Lucini. Ad oggi, anche l’ex concorrente di Temptation Island ha trovato l’amore con un’altra persona: la siciliana Annalisa Gagliano.

A distanza di 7 anni dalla sua partecipazione al reality show, Desiree ha completamente cambiato stile di vita e, ad oggi, è mamma di 3 figlie -di cui due gemelle avute da una precedente relazione- ed un figlio.