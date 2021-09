Champions, Juventus-Chelsea 1-0: highlights, tabellino e voti della sfida

Juventus Chelsea porta il nome di un solo calciatore: Federico Chiesa. Le migliori occasioni portano la sua firma, ed è lui a decidere il secondo successo consecutivo dei bianconeri in Champions League.

Il primo tempo della partita Juventus-Chelsea vede i ragazzi di Tuchel controllare bene il possesso palla, anche se le numerose occasioni non vengono trasformate dal reparto offensivo. L’azione più brillante del primo tempo porta la firma di Chiesa, che però non centra bene l’obiettivo della porta.

È proprio Fede che si rende protagonista anche nel secondo tempo, firmando la rete dell’1-0 che fa conquistare ai bianconeri la seconda vittoria consecutiva. Il gol è orchestrato da Bernardeschi sulla fascia sinistra, che si rivela forse la migliore scelta nella formazione contro il Chelsea.

Al 64′, è sempre Bernardeschi che perde una clamorosa occasione per il raddoppio dalla distanza ravvicinata. Non passa inosservata la prestazione di Lukaku, che fallisce la sua occasione all’83’ e conferma il suo record negativo: non è mai riuscito a segnare una rete contro la Juventus.

La vittoria contro il Chelsea, campione d’Europa in carica, è davvero pesante, anche se le statistiche confermano che in fase costruttiva abbiano dominato gli avversari. Con questa doppia vittoria in Champions ci si aspetta una ritrovata fiducia da parte dei bianconeri e l’inversione di rotta anche in Serie A.

Juventus-Chelsea 1-0: Bonucci zittisce Lukaku

JUVENTUS-CHELSEA 1-0: 46′ Chiesa (J).

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 6; Danilo 6.5, Bonucci 6.5, de Ligt 6.5, Alex Sandro 6.5; Cuadrado 6, Bentancur 6 (83′ Chiellini 6.5), Locatelli 7, Rabiot 6; Chiesa 7 (77′ Kean 6.5), Bernardeschi 6.5 (65′ Kulusevski 6.5). All. Allegri.

A disposizione: De Sciglio, Perin, Pinsoglio, Rugani.

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy 5.5; Christensen 7, Thiago Silva 7, Rudiger 7; Azpilicueta 6 (62′ Chalobah 6), Jorginnho 6.5 (62′ Loftus-Cheek 6.5), Kovacic 7, Marcos Alonso 6 (46′ Chilwell 6); Kai Havertz 6, Ziyech 5.5 (66′ Hudson-Odoi 6.5); Lukaku 6. All.Tuchel.

A disposizione: Arrizabalaga, Bettinelli, Niguez, Sarr, Werner.

ARBITRO: Jesus Gil.

AMMONITI: 18′ Marcos Alonso (C), 61′ Ziyech (C), 65′ Rudiger (C).

