Ballando con le Stelle, subito scintille tra due concorrenti: è scontro! – VIDEO

Subito scintille tra due concorrenti della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Andiamo a vedere cos’è successo: il video impazza sui social.

Il prossimo 16 ottobre inizia la nuova edizione di ‘Ballando con le Stelle‘, nonostante ciò ci sono già scintille tra due concorrenti. Infatti Sabrina Salerno e Bianca Gascoigne non se le sono mandate a dire. Ad aprire le danze ci ha pensato proprio la cantante di ‘Boys, Boys, Boys‘ che ha lanciato un velato attacco social alla figlia di Paul.

La Salerno, infatti, era in compagnia dell’amico Luca Giudice per una rilassante passeggiata domenicale sul Lungotevere. Proprio qui Sabrina ha dedicato alcune storie alla collega Mietta taggandola. L’artista tarantina sarà con lei nel programma Rai, al fianco anche di un’altra concorrente che però la Salerno non ha voluto citare. Andiamo quindi a vedere il racconto di Sabrina Salerno dopo aver incrociato due delle sue future colleghe.

Ballando con le Stelle, scintilla tra Sabrina Salerno e Bianca Gascoigne: cos’è successo

Nelle sue stories di Instagram Sabrina Salerno spiega a Mietta di aver incrociato una delle sue future colleghe. Quest’ultima stava correndo sul Lungotevere con un telefono in mano per documentare il tutto sui social. Proprio questa persona non se la sarebbe filata di striscio evitando quindi di scambiarci anche due parole. Dalle stories dei futuri concorrenti, in molti hanno potuto notare una di Bianca Gascoigne in cui corre con lo smartphone in mano.

La Salerno ha poi affermato: “Lei non mi ha neanche vista, perché correva e si faceva Stories” – ha poi aggiunto – “Quella sì che ci darà filo da torcere, altroché, chi se ne frega, l’importante è divertirsi“. In molti hanno scoperto la frecciatina subito dopo le stories di Sabrina. In questi giorni, inoltre, la compagna già sta facendo le prove di feeling con Samuel Peron che sarà suo maestro e compagno di ballo durante la trasmissione.

