Micheal Jordan, arrestato il figlio Jeffrey: il motivo

Una notizia che ha sconvolto il mondo intero, Jeffrey Jordan -figlio di Micheal- è stato arrestato in Arizona

Una notizia sconvolgente quella di Jeffrey Jordan che è stato arrestato in Arizona. Il figlio 33enne di Micheal Jordan, nonché il più conosciuto, è al centro dei media statunitensi in seguito ad un’aggressione che l’ha portato dietro le sbarre.

L’uomo era finito al Pronto Soccorso in seguito ad una caduta avvenuta in un bar e, secondo alcuni testimoni, Jeffrey era apparso ‘confuso e disorientato’. All’interno dell’ospedale, il figlio di Micheal ha aggredito lo staff sanitario presente al momento del suo arrivo ed è stato fermato dalle forze dell’ordine per aggressione aggravata.

Micheal Jordan, il figlio Jeffrey nei guai: cosa succederà adesso?

Attualmente, Jeffrey Jordan è stato rilasciato dalla prigione di Scottsdale, ma nei prossimi giorni spetterà al procuratore della contea di Maricopa stabilire il verdetto per quanto accaduto, probabilmente si ricorrerà ad una multa salata.

Jeffrey Jordan è il figlio nato dal matrimonio tra la star NBA Micheal Jordan e l’imprenditrice Juanita Vanoy. Ha giocato a basket fino al 2012, provando a seguire le orme del padre, ma ha chiuso la sua carriera all’University of Central Florida per “motivi personali”. A seguito del suo addio al basket giocato, è diventato imprenditore nello sport e nell’intrattenimento in generale. È lui a gestire la gran parte delle attività col famosissimo marchio Jordan.