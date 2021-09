Dayane Mello cade e sbatte la testa: i suoi fan sono in ansia – VIDEO

Dayane Mello cade e sbatte la testa: i suoi fan sono in ansia. La modella brasiliana è apparsa in condizioni preoccupanti su Instagram

E’ stata una delle grandi protagoniste dei reality in Italia, specie al Grande Fratello Vip. Dayane Mello ha colpito il pubblico del piccolo schermo con la sua naturalezza oltre che con un fisico davvero mozzafiato. La modella brasiliana è salita all’onore delle cronache rosa nel corso degli anni anche per aver avuto una love story con Mario Balotelli, durata piuttosto poco. Nelle ultime settimane, però, si è fatto un gran parlare di lei per quello che sta succedendo in Brasile. La Mello sta partecipando al reality ‘A Fazenda’, praticamente l’equivalente della nostra ‘Fattoria’. Prima è finita sotto la lente d’ingrandimento per i presunti abusi subiti da Nego, uno degli altri concorrenti, smentiti però dalla diretta interessata. Ora in un video postato su Instagram dal giornalista di gossip Gabriele Parpiglia, è apparsa in condizioni pietose mentre viene portata via a braccio da un’amica. Il problema è che nel camminare da una stanza all’altra finisce per sbattere vistosamente la testa contro una porta.

Dayane Mello cade e sbatte la testa: il video postato su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabriele Parpiglia (@gabrieleparpiglia)

Tutto sembrava tranne che lucida Dayane e la cosa si potrebbe ricondurre al fatto che in Brasile non ci sono limiti di alcol alle feste organizzate nella casa dello show. La stessa modella si era lamentata nella scorsa edizione del GF Vip, proprio per la mancanza di bottiglie quando decidevano di dare un party a Cinecittà. Evidentemente la moderazione non è stata al centro dei suoi pensieri la scorsa serata e ha finito per battere violentemente la testa. Gabriele Parpiglia ha fatto un appello su Instagram, invitandola a tornare il prima possibile in Italia e per impedire che la possano trattare ancora così.

In riferimento anche a quanto avvenuto con Nego, il giornalista aveva scritto: “Potrà non ricordare, ma è possibile che vincano sempre i drink? Siate onesti, siate obiettivi. Personalmente mi dispiace molto. A Fazenda fate abbastanza pena. Il molestatore dovrebbe stare in galera. Chi ha dipendenza da alcool in comunità. Nessuno dei due in un reality. Fine. Meglio non aggiungere altro. Mi spiace molto per le persone vere vicino a lei grandi e piccine”. Insomma non sembra essere stata una grande idea quella di tornare nel paese d’origine per partecipare alla ‘Fazenda’. I fan continuano ad essere preoccupati per lei.