GF Vip 6, storia d’amore tra un concorrente ed ex tronista di Uomini e Donne: che bomba!

Bomba al GF Vip 6, dove scoppia la storia d’amore tra un concorrente ed un ex tronista di Uomini e Donne: cosa sta succedendo nella casa.

Durante le riprese del GF Vip 6, Andrea Casalino ha svelato di essere fidanzato con un’ex tronista di Uomini e Donne. Dopo le dichiarazioni a sorpresa del concorrente i fan della trasmissione si sono scatenati su Twitter, discutendo le relazioni passate del concorrente. Ai più fedeli di Mediaset Extra, quindi, non sfugge niente di quello che succede all’interno della Casa. Stavolta però non si tratta di una dinamica della trasmissione, ma di un vero e proprio gossip.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Incidente per Elettra Lamborghini: “Fa un male bestia”. Cos’è successo

Andrea infatti è conosciuto per aver avuto una relazione con un altro volto noto ma non si parlava di un’ex tronista. Infatti Casalino si era presentato come un ex fidanzato di Paola Caruso. Adesso in molti però si chiedono se Adriana Volpe giudicherà la scelta del concorrente di elencare tutte le sue ex fidanzate. Infatti l’opinionista in precedenza ha già demolito Gianmaria Antinolfi proprio questo motivo. Andiamo quindi a vedere chi era la famosa ex di Andrea Casalino.

GF Vip 6, chi è l’ex ragazza di Andrea Casalino? L’indiscrezione

Stando agli utenti di Twitter, Andrea Casalino avrebbe avuto una relazione con Alessia Macari, oltre all’ex tronista e alla Caruso. Inoltre nel suo passato sembrerebbe esserci anche una dentista, che però non è un personaggio noto. Per questo motivo i followers hanno deciso di indagare per scoprire chi è l’ex tronista. Stando a diversi tweet, l’uomo avrebbe avuto una relazione con Sara Shaimi.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Uomini e Donne, ex protagonista su Ida Platano: “Ho una forte attrazione per lei”

Probabilmente, infatti, Andrea e Sara in passato sono stati insieme. Infatti i due sarebbero stati fidanzati prima del trono della dama. La Shaimi potrebbe essere lei la ragazza in questione, visto che recentemente ha partecipato a Uomini e Donne. Inoltre i due avrebbero intrapreso una relazione dal 2017 al 2019. Stando ad alcuni utenti su Twitter il fidanzamento tra i due sarebbe finito solo a causa della distanza.