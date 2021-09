Al Bano, il grande giorno è arrivato: l’emozione è davvero indescrivibile!

Grande emozione per Al Bano, con una lieta notizia che ha scatenato la gioia del cantante: diventerà nonno per la terza volta.

Giornata di grande gioia per Al Bano che è diventato nonno per la terza volta nella sua vita. Il cantante pugliese ha annunciato il tutto in diretta tv a Rai 1, con sua figlia Cristel che ha dato alla luce una bellissima bambina di nome Rio Ines. Questa è la terza figlia di Cristel, unita a Davor Luksic dal 2016.

Il cantante era apparso a Rai 1 proprio per spiegare che parteciperà alla prossima edizione di ‘Ballando con le Stelle‘. Improvvisamente, però, l’artista pugliese ha sorpreso tutti affermando di essere diventato nonno per la terza volta nella sua vita. Andiamo quindi a vedere l’annuncio di Carrisi durante la diretta televisiva.

Al Bano diventa nonno per la terza volta: l’annuncio in diretta

Al Bano ha deciso di riportare la notizia della nascita del terzo nipotino durante la presentazione ufficiale del cast di Ballando con le Stelle. Infatti è nata ieri la piccola Rio Ines, terza figlia di Cristel Carrisi e Davor Luksic. I due avevano scelto di non venire a conoscenza il sesso del neonato fino alla nascita. Al momento né la mamma, né il papà hanno pubblicato nulla sui social. Inoltre anche Al Bano e Romina Power recentemente hanno scelto di chiudere i propri profili social, decidendo quindi di non pubblicare scatti della loro vita privata.

Nelle scorse settimane era stata rivelata solamente la notizia della gravidanza dal settimanale Gente. Allo stesso tempo però nessuno dei due aveva confermato l’indiscrezione che li riguardava, nonostante la rivista abbia predetto la nascita di Rio Ines in autunno. Dopo cinque anni di relazione, così, Cristel e Davor hanno dato alla luce il loro terzo figlio. Al Bano quindi ha accolto con grande gioia l’arrivo della terza nipotina.