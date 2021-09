Ilary Blasi scalpita, ma c’è un doppio addio: accadrà nelle prossime ore

La conduttrice di Canale 5, Ilary Blasi, è pronta a tornare in onda stasera con il suo ‘Star in the Star’. Nuova maschera e doppio addio: cosa succederà.

Come di consueto anche questo giovedì sera andrà in onda su Canale 5 ‘Star in the Star‘. Il nuovo show Mediaset condotto da Ilary Blasi ha subito una valanga di critiche, ma ciò nonostante il Biscione è pronto a rimandarlo in onda per convincere gli scettici. Il prodotto in collaborazione con Banijay Italia, nella prima puntata ha visto l’eliminazione di Massimo Di Cataldo che interpretava Elton John. Stasera però sul palco avremo una nuova leggenda che calcherà il palco, stiamo parlando di Paul McCartney.

L’artista che andrà ad interpretare la leggenda della musica mondiale andrà ad affiancarsi agli altri 9 concorrenti in gara: Mina, Claudio Baglioni, Loredana Bertè, Pino Daniele, Lady Gaga, Michael Jackson, Madonna, Patty Pravo e Zucchero. A commentare le loro esibizioni troveremo la giuria composta da Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci. Andiamo quindi a vedere tutte le anticipazioni sulla prossima puntata del programma.

Ilary Blasi pronta alla nuova puntata di ‘Star in the Star’: tutte le anticipazioni

Anche nella prossima puntata di Star in the Star, i giudici saranno chiamati a valutare le performance e a decretare la migliore esibizione della puntata tra i vincitori delle due manche. Inoltre la stella che riuscirà a vincere la gara riceverà un bonus. Infatti contrariamente a quanto accade in gara il suo fanclub potrà votare la sua esibizione e il punteggio si sommerà a quello ottenuto dagli altri fanclub.

Inoltre nel corso della prossima puntata i giudici dovranno decretare una doppia eliminazione. Due leggende quindi abbandoneranno il gioco, svelando quindi la propria identità. Nonostante le feroci critiche, la prima puntata del programma ha registrato degli ottimi ascolti. Infatti stando ai dati auditel 1.947.000 telespettatori hanno seguito la trasmissione, con la Blasi che ha conquistato il 11,07% di share. Vedremo se i dati miglioreranno dopo la puntata di stasera o se il programma continuerà a non convincere.