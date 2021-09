Giulia Salemi e Elisabetta Gregoraci, il video spiazza tutti: cos’è successo

Una foto inequivocabile quella che vede Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci insieme: ecco cos’è accaduto

Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci insieme come grandi amiche. Nelle scorse ore, la showgirl calabrese ha pubblicato un video su Instagram che la ritrae insieme a quella che, evidentemente era e non è, la sua grande nemica. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli, infatti, sbuca dall’inquadratura dalla spalla della Gregoraci ironizzando sulla loro vicinanza.

“Notizia shock”, ride la Gregoraci e la Salemi rincara la dose “veramente shock”. L’astio tra le due non è mai stato nascosto, di mezzo c’è stato il flirt della showgirl calabrese con l’attuale fidanzato della modella piacentina. A chiosare il video ci pensa proprio la Salemi che dice: “Comunque, posso dire? Che bel make-up!”. Pace è stata fatta?

Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci: a quando risale il loro astio?

Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci hanno condiviso un lungo percorso all’interno della casa del Grande Fratello VIP soltanto l’anno scorso, edizione vinta poi da Tommaso Zorzi. All’interno della casa, però, sono emerse tanti scheletri dall’armadio ed uno di questi riguarderebbe una vacanza della modella piacentina con l’ex marito della showgirl calabrese. Proprio a tal proposito ci fu un’accesa discussione, in cui la Gregoraci asserì: “Cosa devo dire, che chiamava cento volte ché non voleva pagare le cene, non voleva pagare il pernottamento, questo devo dire? L’ho fatto un po’ capire. Poi ci sono state anche le telefonate in casa mentre eravamo a casa in tre, questa chiamava. Ci sono delle cose che ovviamente non sto qui a raccontare!“.

L’attuale fidanzata di Pierpaolo Pretelli -anch’egli oggetto di discussione tra le due- non è stata alla provocazione e rispose con un sonoro: “Le vacanze a scrocco? La sua specialità”.