Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Guido si lascerà andare a delle affermazioni molto delicate nelle prossime puntate. Nel frattempo, le indagini sull’aggressione andranno avanti ed un nuovo amore potrebbe sbocciare.

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che nelle prossime puntate proseguirà la ricerca dell’aggressore di Susanna. Le indagini sembreranno arrivare davvero vicine a scoprire il colpevole. Nel frattempo, ci sarà il ritorno di Pasquale, che si incontrerà con Niko e confiderà quello che è successo proprio con Susanna.

Franco e l’avvocato Poggi consegneranno un video alle forze dell’ordine. Il contenuto del filmato sarebbe esplosivo: riguarderebbe proprio la notte dell’aggressione, e potrebbe scagionare Renato da ogni accusa. I sospetti degli inquirenti a questo punto ricadranno su tre persone: Pasquale, Mauro ed una persona sconosciuta.

Anticipazioni Un posto al sole, nasce un nuovo amore?

Secondo quanto rivelato dalle anticipazioni di Un posto al sole, Guido verrà travolto dalla gelosia. Mariella, infatti, ammirerà con sguardo sognante l’avvocato Alberto Palladini. Lui comincierà a dare in escandescenze, fino a quando non riuscirà più a contenersi, facendo delle affermazioni di cui si potrà pentire in futuro.

Forse, la vigilessa maturerà solo una forte ammirazione professionale, anche se l’avvocato è dotato di un forte fascino e carisma. Alberto, infatti, è stato l’unico in grado di aiutarla, interessandosi alla situazione di suo marito ed impegnandosi in una trattativa con l’agenzia assicurativa per fargli ottenere il giusto risarcimento.