Striscia La Notizia, Massimo Boldi sbotta: “È inutile che insistono”

Un particolare botta e risposta tra Massimo Boldi e l’autore di Striscia La Notizia che hanno alzato un po’ i toni negli ultimi giorni

Negli ultimi giorni, Massimo Boldi e Antonio Ricci stanno discutendo con botta e risposta pubblici. Tutto è partito da un’intervista rilasciata dall’attore lombardo al quotidiano Il Giorno in cui affermava di essere stato lui ad inventare il primo vero TG satirico cui ha tratto spunto Striscia La Notizia.

La risposta di Antonio Ricci non è tardata ad arrivare, l’autore, infatti, ha commentato le sue parole: “Quella di Massimo Boldi non è altro che una fake news…E’ un soggetto in uno stato molto particolare”. Prima di rilasciare altre dichiarazioni, l’attore lombardo ha pubblicato un post su Twitter di risposta:

Con @AntonioRicci_ esiste un’amicizia così forte che spesso ci trova distanti ma vicini nel medesimo tempo. Le chiacchiere fanno bene a tutti e due — massimo boldi (@MassimoBoldi) September 20, 2021

Striscia La Notizia: chi ha inventato il TG satirico?

Il teatrino tra Massimo Boldi ed Antonio Ricci è andato avanti per un po’, fino ad una nuova dichiarazione dell’attore lombardo a DavideMaggio.it: “Era per dire che sono diventato vecchio e sono scemo. Questa è la ’sottilezza’ di Antonio Ricci nel giudicare il sottoscritto”.

Massimo Boldi ha concluso dicendo: “L’idea di base è la mia, non c’è un ca**o da fare, è inutile che insistano”. Cipollino ha riferimento a quello che era Non lo sapessi ma lo so, TG satirico di Antenna 3 effettivamente depositato alla Siae.