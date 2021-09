Un Posto al Sole anticipazioni, caso Susanna: il cerchio si stringe

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un Posto al Sole fanno sapere che il cerchio si stringerà attorno al caso dell’aggressione a Susanna

Le anticipazioni di Un Posto al Sole a partire da oggi, lunedì 20 settembre, fanno sapere di nuove evoluzioni nelle indagini sull’aggressione a Susanna. Intanto che Renato si trova in commissariato con Beatrice, suo avvocato, Niko è in ospedale dove comincia ad avere qualche sospetto sull’aggressore della sua amata ed inizia ad indagare in proprio per scagionare suo padre.

LEGGI ANCHE > > > Al Bano Carrisi-Loredana Lecciso, cambiamento inaspettato: colpo di scena

NON PERDERTI > > > Massimo Lopez, incidente per le vie di Roma: “Il problema è grave”

Anche Franco avvia delle sue indagini personali e scopre qualcosa di nuovo che sconvolgerà la famiglia Poggi. Intanto, Giulia e Adele saranno sempre più vicine e quest’ultima comincia a sospettare di Mauro, suo nuovo compagno, tuttavia non riesce a confessarlo all’amica, né a Niko.

LEGGI ANCHE > > > Amici 21, figlio d’arte nel cast del programma: grande stupore

Anticipazioni Un Posto al Sole, Silvia commette un grande errore

Michele è molto preso dalla sua vita professionale, il suo libro è in fase di uscita e questo lo tiene molto occupato, tanto da non badare al resto. Di questo momento di distrazione ne approfitta Silvia che vive parallelamente la sua storia d’amore con Giancarlo. Ciononostante, la bella proprietaria del Caffè Vulcano dimentica di un impegno preso con Michele, il quale si insospettirà.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Tommaso Zorzi, disattivato il suo profilo Instagram: svelato il motivo

Un’altra evoluzione sarà nel rapporto tra Serena e Filippo: la Cirillo, infatti, scopre che suo marito continua a sentire Viviana e si dispera. Nonostante la collega di lavoro sia volata a Tenerife, il loro rapporto non fa altro che consolidarsi. Serena finirà per sfogarsi con Marina, ma questo non farà altro che alimentare le discussioni con suo marito.