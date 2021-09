Sophie Codegoni, il dramma: coinquilini esterrefatti

A poche ore dal suo ingresso nella casa del GF Vip 6 Sophie Codegoni rivela un segreto ai coinquilini: vip sorpresi

Il reality più seguito di sempre, il Grande Fratello Vip, ha avuto inizio su Canale Cinque lo scorso lunedì 13 settembre. Tantissimi i vip che hanno varcato l’ambitissima porta rossa, ognuno di loro con un bagaglio di emozioni e ricordi da raccontare. Tra questi Sophie Codegoni, arrivata nella casa più spiata d’Italia nel corso della seconda puntata andata in onda venerdì 17 settembre.

La bellissima 21enne a poche ore dal suo ingresso ha già deciso di raccontarsi agli altri coinquilini. L’influencer, bellissima come il sole, è arrivata nella casa del GF Vip mostrando tutto il suo décolleté ed a molti non è sfuggito un dettaglio. Il seno dell’ex tronista di Uomini e Donne è sembrato molto più generoso rispetto a come lo ricordavamo. Difatti, Sophie chiacchierando con Miriana Trevisan ha ammesso di essere ricorsa alla chirurgia.

Sophie Codegoni si è rifatta il seno. La gieffina racconta il motivo nella casa del GF Vip

Sophie Codegoni è arrivata nella casa del GF Vip come un raggio di sole illuminando lo sguardo dei concorrenti di questa sesta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. La bellissima gieffina ha varcato la porta rossa con un vestitino che metteva in risalto tutto il suo décolleté: non è mancato anche un incidente di percorso.

Sophie infatti ne ha parlato con Miriana Trevisan: “Appena entrata mi è uscito tutto. Avevo un vestitino nero scollato, ma non sono abituata perché non ho mai avuto seno in vita mia”. La Codegoni ha così ammesso di essere ricorsa ad un chirurgo per rifarsi il seno. In realtà il dettaglio non era sfuggito ai fans più attenti.

Ma come mai l’influencer ha deciso di intervenire sul seno? Ebbene, Sophie ha spiegato che aveva un difetto fisco che non riusciva proprio a digerire: “Ho l’aureola abbastanza grande e sul mio seno piccolo non mi piaceva, così l’ho rifatto. Sono stata fortunata perché ho trovato un chirurgo bravissimo e non si vede nemmeno la cicatrice”.

La Codegoni ha inoltre raccontato di essere molto insicura ed è per questo motivo che è intervenuta anche sulle labbra. Adesso però ha imparato a fregarsene e a concentrarsi sui pregi anziché sui difetti. Oggi l’ex tronista di Uomini e Donne sta bene con se stessa e l’intervento al seno lo rifarebbe altre mille volte: “Mi ha dato tanta autostima!“.