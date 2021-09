Amici 21, figlio d’arte nel cast del programma: grande stupore

Luca D’Alessio nel cast di Amici 21: figlio d’arte prova la strada del talent

Non è questa la prima volta che un figlio d’arte provi la strada del talent. Difatti, sono numerosi coloro che negli anni hanno provato a distaccarsi dal ‘peso’ del cognome per crearsi una propria strada e una propria identità. Tra questi ricorderemo sicuramente tutti il figlio di Marco Travaglio, Trava, che nel 2015 approdò a Italia’s Got Talent, Leo Gasman (figlio di Alessandro Gasman) visto a X Factor, etc.

Dunque un grande in bocca al lupo al giovanissimo Luca D’Alessio che ha deciso di portare la sua passione anche su altri palcoscenici. Non ci resta che seguire l’attesissimo talent show Amici 21 ideato e condotta dalla queen di Canale Cinque, Maria De Filippi, in onda a partire da oggi domenica 19 settembre alle ore 14.00.