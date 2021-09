Antonio Conte pronto a dire sì: lo aspetta la panchina si una Big assoluta!

Antonio Conte è pronto a tornare in panchina, con una big assoluta pronto a convincerlo. Andiamo a vedere il possibile nuovo incarico per il tecnico.

Antonio Conte è rimasto senza panchina dopo l’inaspettato addio all’Inter. Dopo aver troncato il rapporto con la società nerazzurra, il tecnico salentino è rimasto senza panchina, nonostante un timido tentativo del Tottenham. Al momento quindi Conte si sta accontentando della sua prima esperienza televisiva con Sky. Ovviamente però l’ex Inter è ambitissimo dai top club europei, pronti ad un cambio in panchina.

L’ultima squadra a farsi sotto, a sorpresa, è il Manchester United. Infatti la dirigenza dei Red Devils avrebbe messo in discussione il tecnico Ole Gunnar Solskjaer, dopo la clamorosa sconfitta in Champions League contro lo Young Boys. Per questo motivo lo United starebbe pensando proprio a Conte per sostituire l’allenatore norvegese. Inoltre dopo il tragico inizio di stagione della Juventus, anche Andrea Agnelli aveva pensato ad un clamoroso ritorno. Andiamo a vedere cosa sta succedendo.

Antonio Conte tra Juventus e Manchester United: i possibili scenari

Ma alla corte di Antonio Conte non c’è solamente in Manchester United. Infatti dopo il passo falso della Juventus di Massimiliano Allegri contro il Napoli, la dirigenza juventina aveva pensato ad un clamoroso ritorno del tecnico pugliese. Inoltre la clamorosa indiscrezione sembrerebbe essere confermata anche dai bookmaker che hanno rimesso Conte tra le quote per il prossimo allenatore bianconero.

Stando ai bookmaker il ritorno di Conte è quotato a 50 l’avvicendamento tra il tecnico toscano e quello pugliese. Al momento la pista è poco concreta, ma la quotazione fa già sperare i tifosi bianconeri più nostalgici. Il salentino, però, è molto preso dal nuovo incarico con Sky e quindi è difficile che possa lasciare l’emittente televisiva dopo pochi mesi. Inoltre in molti ricordano come il tecnico lasciò i bianconeri nell’estate del 2014, in piena preparazione estiva.