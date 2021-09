Calciomercato Milan, clamoroso retroscena: poteva essere rossonero!

Calciomercato Milan, un top player assoluto è stato vicino a vestire la maglia rossonera anni fa. Il retroscena

Dopo oltre 7 anni, il Milan si prepara a tornare finalmente in Champions League. Ad accogliere il ritorno dei rossoneri in Europa proprio il Liverpool di Jurgen Klopp, croce e delizia del passato recente milanista. Le due squadre sono state spesso protagoniste anche di diversi intrecci di calciomercato.

Basti pensare a Domenico Berardi, messo nel mirino tanto dal club di Stefano Pioli quanto dai Reds. Alla fine il campione d’Europa non si è ancora mosso dal Sassuolo, ma il suo futuro potrebbe proprio in una delle due compagini in questione. Ma anche Franck Kessié, in scadenza col Milan e accostato anche al Liverpool. C’è poi un clamoroso retroscena rivelato da Calciomercato.it, risalente al 2014.

Calciomercato Milan, Roberto Firmino poteva essere rossonero

Il retroscena è stato lanciato da Calciomercato.it, che è andato a riprendere un mancato trasferimento risalente al 2014. Roberto Firmino, top player brasiliano in forza al Liverpool, sarebbe potuto passare proprio al Milan. Ai tempi in cui indossava ancora la maglia dell’Hoffenheim in Bundesliga, infatti, la dirigenza aveva sondato il terreno per l’allora giovane talento. Alla fine non se ne fece nulla, per via delle richieste piuttosto onerose dei tedeschi.

A distanza di 7 anni, l’attaccante si ritroverà ora di fronte quello che sarebbe potuto essere il suo futuro. Klopp dovrebbe comunque farlo partire dalla panchina, con Diogo Jota a completare il tridente composto da Sadio Mané e Mohamed Salah.