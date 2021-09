Una vita anticipazioni, cambia tutto all’ultimo istante: la decisione

Le anticipazioni delle prossime puntate di Una Vita – Acacias 38 fanno sapere di una decisione che cambia all’ultimo istante

Le anticipazioni delle prossime puntate di Una Vita – Acacias 38 fanno sapere di un eclatante colpo di scena che metterà a repentaglio l’incolumità di un personaggio della soap opera spagnola. Come di consueto, dal lunedì alla domenica, assisteremo a nuove peripezie a partire dalle 14:10 su Canale 5.

Le anticipazioni delle puntate del 15 e 16 settembre, fanno sapere che Bellita è intenta a partire per l’Argentina, perché troppo forte il desiderio di riunirsi con sua figlia Cinta, ma José continuerà ad opporsi alla decisione e coinvolgerà anche altri abitanti di Acacias per farle cambiare idea.

Anticipazioni Una Vita, il processo di Genoveva cambia all’ultimo

Al processo per Genoveva, Velasco riesce a rendere poco o per niente credibile la testimonianza in Tribunale di Cesareo: gli sarà chiesto di individuare la Salmeron tra un gruppo di donne coperte da un velo e non riuscirà a distinguerla. Questo passo falso fa perdere le speranze a Felipe ed al commissario Mendez che credono sia ormai impossibile poter contrastare Genoveva. Colpo di scena: Laura farà il suo ritorno ad Acacias per testimoniare contro la sua governante.

Nel frattempo, Servante costruirà un teatrino per far credere che nella sua finta famiglia vige la serenità: è convinta che uno dei suoi clienti sia un giudice del concorso delle pensioni. Per quanto riguarda, invece, Camino è desiderosa di vivere un momento di intimità con Ildefonso: succederà?