Francobolli rari, ce ne sono alcuni che valgono cifre pazzesche. Questo è tra i più ricercati e costa fino a 170.000 euro: come riconoscerlo

Il collezionismo è senza dubbio uno dei mercati più fiorenti dei giorni nostri. Ormai quotidianamente, spuntano in rete annunci che parlano di oggetti rari e apparentemente introvabili. Ovviamente si parla di cifre altissime e che spesso sfiorano picchi mai visti prima.

Oggi parliamo nello specifico di francobolli rari, probabilmente il “settore” che ha più varietà e storia (insieme alle monete). Ce ne sono tantissimi che vengono venduti a peso d’oro, ed è il caso anche di quello che vi stiamo per mostrare. All’asta, ne è stato recentemente venduto un esemplare al prezzo di 170.000 euro! Ecco com’è fatto: potreste averlo anche voi!

Francobolli rari, il 3 lire Rothschild venduto a peso d’oro: come riconoscerlo

Oggi parliamo dei francobolli toscani del 1851, tra i più rari e ricercati di sempre. La serie dal valore più alto è quella dei sette esemplari emessa dal Governo Provvisorio Toscano nel 1860. Tra questi, figura il 3 lire Rotschild, che ha un costo medio altissimo. Si parla di ben 170.000 euro, ma chiaramente si può anche andare a salire nel caso si scatenino aste con compratori “volenterosi”.

Ma come riconoscerlo? Il suddetto francobollo presenta la dicitura postale toscana e il valore in lira. Lo stemma all’interno mostra invece un leone incoronato che regge lo scudo con il figlio, il marzocco. Vi consigliamo sin da ora di dare un’occhiata a quelli che avete in casa per vedere se avete uno di questi esemplari. Sappiate che potreste guadagnarci una cifra folle in pochissimo tempo!