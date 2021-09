Mara Venier abbandona il palco e salta l’incontro: pubblico senza parole!

Durante il premio Biagio Agnes, la conduttrice Mara Venier è uscita prima del dovuto, saltando un incontro. Andiamo a vedere cos’è successo.

Come ogni anno prima dell’inizio della nuova stagione televisiva viene assegnato il premio Biagio Agnes, ossia il Premio Internazionale del Giornalismo e dell’Informazione. Quest anno la premiazione è andata in onda nel corso della seconda serata di sabato 11 settembre. A condurlo ci hanno pensato gli esperti Mara Venier e Alberto Matano. Ma l’evento è riuscito a riaccendere un vecchio rumor di gossip.

Infatti nell’ambiente Rai si vocifera di frequenti dissapori proprio tra ‘Zia Mara‘ e la sua collega Francesca Fialdini. Così al momento della premiazione di quest’ultima, Mara ha deciso di abbandonare il palco prima del suo arrivo. Infatti l’esperta conduttrice televisiva ha annunciato al pubblico: “Esco con voi“, lasciando il povero Matano da solo sul palco. Andiamo quindi a vedere cos’era successo in passato tra le due.

Mara Venier, continuano i dissapori con Francesca Fialdini: cos’è successo

Nel corso della serata dedicata al Premio Internazionale del Giornalismo, Mara Venier aveva il compito di premiare Francesca Fialdini per il suo programma ‘Fame d’amore‘. La trasmissione ben presto è diventata nota per sensibilizzare i telespettatori sui disturbi alimentari. Inoltre la conduttrice è pronta alla terza edizione della trasmissione. I dissapori tra lei e la Venier, però, hanno reso più amaro il premio. Infatti il gesto di Mara sarebbe passato inosservato se non ci fossero stati già dei precedenti.

In una recente intervista, la Fialdini ha risposto con franchezza a chi le chiedeva perchè la Venier non lanciasse mai il suo programma. Infatti la conduttrice affermò: “Non ne ho la più pallida idea. Ma proprio non lo so. Che devo dirti. Le starò sulle balle. L’ho incontrata due volte: una in studio, uno ai palinsesti. Quindi neanche a dire che le ho fatto qualcosa“. Si cerca quindi di capire se tra le due ci sia stato qualche motivo che ha scatenato i dissapori, quel che è certo è che il gesto della Venier non è passato inosservato.