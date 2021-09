Instagram anche su iPad? Il CEO del social network stupisce tutti

Ci sarà mai un’app di Instagram per iPad? A questa e ad altre domande ha risposto il CEO del social network

Se ne parla già da tempo, ma ancora non sono arrivate conferme ufficiali a riguardo. Arriverà mai un’app nativa di Instagram per iPad? Al momento, per accedere al social network dal tablet targato Apple è necessario digitare l’indirizzo web sul browser.

Sono ormai anni che gli utenti chiedono a gran voce un intervento in questo senso, con la volontà di avere un’app il più possibile simile a quella che già c’è su iPhone. Per togliere ogni dubbio, il CEO di Instagram Adam Mosseri è intervenuto nel corso di una sessione di domande e risposte.

Instagram su iPad, Mosseri: “Non arriverà l’app”

Stando a quanto riferito dal CEO di Instagram Adam Mosseri, almeno per il momento non è previsto il lancio di un’app dedicata esclusivamente agli iPad. Apparentemente, l’azienda non ha intenzione (o non ritiene necessario) sprecare forze per dare vita ad un software per tablet. Questo nonostante esistano applicazioni apposite per Facebook e Messenger, “sorelle” di Instagram. E a breve dovrebbe arrivare anche WhatsApp, col multi device che permetterà un’integrazione totale.

C’è però uno “stratagemma” per continuare ad utilizzare il tutto direttamente da iPad con iPadOS 15. La nuova versione del sistema operativo permetterà infatti di sfruttare le app per iPhone in modalità orizzontale, anche se il layout rimarrà verticale. Chissà se in futuro si deciderà di cambiare idea o se ormai la decisione da parte della piattaforma di non sbarcare su iPad è definitiva.