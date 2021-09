Fortnite, la Stagione 8 è arrivata: la nuova mappa, le skin e il Pass Battaglia

Dopo il super evento di ieri sera, da questa mattina su Fortnite è arrivata la Stagione 8. Ecco tutte le novità

Milioni di videogiocatori incollati allo schermo per l’evento Operazione Cieli di Fuoco che si è tenuto ieri sera su Fortnite. Dopo lo scoppio, l’annuncio: bisognerà aspettare 12 ore per l’arrivo della Stagione 8. Finalmente il tempo d’attesa è finito e, già da qualche ora, è possibile scaricare il maxi aggiornamento.

Come sempre in questi casi, ci sono una miriade di novità che vanno ad interessare la mappa, le skin, le armi e ovviamente il Pass Battaglia. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo e cosa ci si può aspettare nelle prossime settimane.

Fortnite, ecco tutte le novità della Stagione 8

Partiamo subito col botto. La nuova mappa di Fortnite con l’arrivo della Stagione 8 è basata sulla tematica del ViceVerso. Come si può evincere dall’immagine qui sopra, ci sono moltissime modifiche sia a livello di città che di ambientazione.

Grande novità sono i simbionti della Marvel, con Venom e Carnage capaci di portare la loro malignità nel videogame. Parlando di nuove armi, ce ne sono tantissime a tema ViceVerso. Tra queste, il fucile e la mitragliatrice, ma anche le torrette utilizzabili per difendersi.

E come avrete notato già dall’evento di ieri, tornano i cubi! L’isola di gioco è disseminata di questi elementi tanto cari ai giocatori di vecchia data. Arrivano poi le Schede Punti, con ogni giocatore che ne riaverà una non appena accede per la prima volta in-game. Passando ora alle skin in arrivo con il Pass Battaglia, ce ne sono alcune spettacolari! Per esempio Carnage, J.B., Scimpanski, Cartonno e Fabio Foltachioma.