Costantino Della Gherardesca, non c’è solo Pechino Express: in arrivo nuovo programma

Costantino Della Gherardesca sta per iniziare la nuova stagione televisiva su Sky. Il conduttore sarà al timone di due programmi: scopri a quale altro appuntamento televisivo si dedicherà oltre a Pechino Express.

Costantino Della Gherardesca finalmente approderà su Sky, dove ritroverà il suo primo amore televisivo. Si tratta di Pechino Express, che dopo alcune esperienze con Piero Chiambretti lo aveva lanciato definitivamente come conduttore. A sentire il diretto interessato, però, la vera gioia di andare a lavorare a Sky è un’altra.

Costantino della Gherardesca rivela infatti di non poter contenere la gioia di poter lavorare su Sky, perchè lì finalmente potrà incontrare con una certa frequenza Paola Ferrari, che definisce semplicemente divina. Oltre ad occuparsi di Pechino Express, a Costantino Della Gherardesca è stato però affidato una altro programma.

Costantino Della Gherardesca, il nuovo programma Sky

Il programma Quattro Matrimoni, il cui conduttore sarà proprio Costantino Della Gherardesca, è costruito sulla falsa riga dei noti format Quattro ristoranti o Quattro alberghi. Ci saranno infatti quattro spose, che oltre a festeggiare il proprio matrimonio, giudicheranno anche quello delle altre concorrenti, dandogli i voti.

Al termine della trasmissione, ci sarà uno spazio per il confronto fra le quattro concorrenti, e si stilerà una classifica provvisoria in base ai punti raccolti. Il giudizio di Costantino sarà determinante, perchè assegnerà un bonus che potrà sconvolgere la classifica. La vincitrice, che verà il conduttore arrivare in limousine, avrà un viaggio in un resort di lusso.

Nel frattempo, c’è apprensione per le condizioni di Costantino, che si è ustionato entrambi gli avanbracci mentre cucinava:

Oltre agli impegni su Sky, Costantino sta producendo grazie al crowfunding una serie di podcast. Ecco un simpatico video promozionale: