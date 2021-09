Anticipazioni Un Posto al Sole, Jimmy e Bianca scoprono la verità su nonno Renato

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un Posto al Sole fanno sapere di Jimmy e Bianca che scoprono tutto su nonno Renato

Le anticipazioni delle puntate dal 20 al 26 settembre fanno sapere che il fulcro della storia di Un Posto al Sole sarà ancora incentrata sulle condizioni di Susanna. La giovane ragazza, infatti, ancora non sarà svegliata dal coma farmacologico in cui vige, ma attorno a lei si indaga su chi l’ha ridotta in queste condizioni.

Inizialmente, sembrerebbe che la Polizia non riesce a staccarsi dalla teoria per cui è Renato il colpevole dello stato in cui è Susanna, pertanto Niko e Franco conducono parallelamente delle indagini che possano portarli al vero aggressore. I due, infatti, credono che Poggi non abbia nulla a che vedere con quanto accaduto.

Anticipazioni Un Posto al Sole, Jimmy e Bianca scoprono tutto

Intanto che Susanna è in ospedale, Bianca è stata allertata da suo padre, Franco, delle condizioni della giovane, mentre Jimmy è ancora all’oscuro di quanto sta accadendo. La scelta è stata portata fermamente avanti da parte di Niko che non vuole far preoccupare il piccolo figliolo. Tuttavia, qualcosa va storto e i due piccoli della Terrazza di Palazzo Palladini scoprono che la Polizia è addosso a nonno Renato.

Intanto, le indagini proseguono e Niko e Franco sono sempre più sospettosi di un personaggio in particolare: si tratta di Mauro, inquilino della mamma di Susanna, nonché suo compagno attuale, dopo la carcerazione di Manlio, suo ex marito.