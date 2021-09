Fortnite, possibile il ritorno su iOS? Parla il CEO di Epic Games

Si torna a parlare del possibile ritorno di Fortnite su iOS. A tal proposito, è intervenuto direttamente il CEO di Epic Games

Fortnite si prepara a Operazione Cielo di Fuoco, grande evento da giocare in cooperativa – con massimo altri 16 giocatori – e che sancirà la fine della stagione 7. Gli utenti non stanno più nella pelle, ed Epic Games sta ultimando gli ultimi dettagli prima di dare vita ad uno degli appuntamenti più attesi dell’anno.

Intanto però, si continua a parlare anche di tutto ciò che ruota intorno al videogame in sé. Nei giorni scorsi, il giudice ha dato ragione alla software house di Fortnite in merito alla causa con Apple. Tuttavia, le accuse di monopolio nei confronti della società di Cupertino sono state ritenute infondate e quindi non c’è un vero vincitore. Dopo la sentenza, ha parlato il CEO di Epic Games Tim Sweeney.

Fortnite, parla Sweeney: “Torneremo su iOS quando potremo offrire pagamenti in-app”

Fortnite will return to the iOS App Store when and where Epic can offer in-app payment in fair competition with Apple in-app payment, passing along the savings to consumers. — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) September 10, 2021

Una battaglia che ancora non è destinata a concludersi. Fortnite tornerà mai su iOOS? E se sì, quando succederà? A tal proposito, è intervenuto con un tweet il CEO di Epic Games Tim Sweeney, che non ha lasciato troppo spazio a fraintendimenti. “Il nostro battle royale tornerà sull’App Store quando e dove Epic potrà offrire pagamenti in-app in concorrenza leale con quelli in-app di Apple, trasferendo i risparmi ai consumatori” le sue parole.

“La sentenza di oggi non è una vittoria per sviluppatori e consumatori. Stiamo combattendo per una concorrenza leale tra i metodi di pagamento e gli app store, per un miliardo di consumatori” ha poi aggiunto il CEO della software house di Fortnite.