WhatsApp, rivoluzione totale: sarà possibile farlo anche col telefono spento

Arriva su WhatsApp l’ennesima rivoluzione totale. Infatti gli utenti potranno farlo anche a telefono spento: andiamo a vedere cosa cambierà a breve.

Dall’inizio di questo 2021 WhatsApp ha rivoluzionato più volte la sua applicazione. Adesso gli sviluppatori di Menlo Park hanno lanciato la Beta della nuova funzione multi-device. Infatti sarà possibile utilizzare quattro device contemporaneamente senza il bisogno di avere lo smartphone online. Il nuovo tool era stato già provato su Android qualche mese fa e sembrerebbe aver superato tutti i test. Allargando la funzione anche ai dispositivi iOS, si amplierà senza ombra di dubbio il bacino di utenza.

Per aderire alla beta della nuova funzione bisognerà andare prima su ‘Impostazioni‘ e poi su ‘Dispositivi collegati‘. Una volta arrivati qui sarà possibile attivare la funzione nella sua versione ‘Beta’. Una volta abilitata la funzione sarà possibile attivarla inquadrando il codice QR, proprio come avviene per WhatsApp Web. Inoltre gli utenti chiedevano tale funzione da tempo. Andiamo quindi a vedere le ultime novità riguardanti l’applicazione di messaggistica.

WhatsApp, i nuovi termini di servizio non saranno più obbligatori: cosa cambia

Durante l’inizio di questo 2021 hanno fatto scalpore i nuovi termini di servizio di WhatsApp, che prevedevano la condivisione delle chat con Facebook. Ciò che però ha indispettito maggiormente gli utenti è stato l’obbligo imposto da Menlo Park, pronto a bloccare alcune funzioni a tutti i dissidenti. Questa mattina però è arrivata una buonissima notizia per tutta l’utenza dell’applicazione di messaggistica, che non sarà più obbligata ad accettare il nuovo Tos.

Infatti gli utenti potranno finalmente ignorare il banner riguardante i nuovi ‘terms of service‘ senza temere il blocco dell’account. L’unica penalizzazione per gli utenti è che non potranno comunicare attraverso la versione ‘Business‘ dell’applicazione. Inoltre gli sviluppatori sono pronti a lanciare dei nuovi termini di servizio che stavolta non saranno obbligatori e non minacciano la cancellazione del profilo.