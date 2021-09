Elettra Lamborghini, piovono critiche sul web: “E’ vergognoso”

Premiata nella seconda serata dei Seat Music Awards 2021, Elettra Lamborghini ha generato non poche polemiche per una scelta bizzarra

L’ereditiera Elettra Lamborghini è tornata in tv. Protagonista della seconda puntata dei Seat Music Awards 2021 in onda su Rai Uno con al timone Vanessa Incontrada e Carlo Conti, Elettra è stata premiata per l’ultima hit che ha spopolato ovunque: Pistolero. La cantante prima di ricevere il meritatissimo premio si è esibita ballando e cantando.

Ma una cosa il pubblico di Rai Uno nonché i suoi fans non l’hanno gradita. L’ex opinionista dell’Isola dei Famosi 2021 ha deciso di cantare in playback deludendo sia il pubblico da casa che quello presente all’Arena di Verona, palcoscenico della seguitissima manifestazione canora.

Elettra Lamborghini in playback ai Seat Music Awards 2021: piovono critiche sul web

Elettra Lamborghini ha deluso il pubblico di Rai Uno dopo l’esibizione ai Seat Music Awards 2021 dove ha deciso di cantare in playback. La scelta dell’ereditiera, in un periodo come questo dove i cantanti hanno più volte lamentato la mancanze dei concerti, è stata criticata sul web.

Difatti su Twitter un’utente le ha scritto: “Negli anni 80 gli artisti protestavano contro il playback. Lasciatevi dire che usarlo oggi è vergognoso soprattutto se poi vi lamentate di quanto vi mancano i concerti”. C’è chi ha poi aggiunto: “Elettra non finge nemmeno di cantare, playback sbattuto in faccia“.

Tanta stima invece per Emma Marrone. La cantante con la sua esibizione ha preceduto la Lamborghini sul palcoscenico dell’Arena di Verona e l’ha fatto live: “Una delle poche che ha cantato davvero e non con quella poracciata di playback”. Ma questi giudizi negativi non scalfiscono Elettra che nonostante le critiche ricevute più e più volte (già ai tempi del Festival di Sanremo 2020) è convinta di voler fare musica e sono moltissimi i fans che la sostengono.