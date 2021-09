WhatsApp, esistono 3 funzioni che nessuno conosce: scoperta stupefacente

Spuntano su WhatsApp tre funzioni sconosciute per gran parte degli utenti. Andiamo a vedere come utilizzare i nuovi strumenti sull’applicazione.

Sono sempre tantissime le novità presenti su WhatsApp, con l’applicazione che quest anno ha ricevuto numerosi aggiornamenti. Infatti gli sviluppatori di Menlo Park stanno cercando di fare il massimo per regalare la miglior versione dell’app di messaggistica. A volte però dove non arrivano gli sviluppatori, gli utenti riescono a trovare escamotage per migliorare WhatsApp. Andiamo quindi a vedere le tre app esterne che possono migliorare il servizio.

WAMR – La prima app esterna da scaricare è WAMR . Infatti, disponibile gratuitamente sia su App Store che su Play Store, questa applicazione permette di recuperare qualsiasi contenuto cancellato all’interno delle chat. Grazie al download dell’app, gli utenti potranno recuperare contenuti audio, video, fotografie e messaggi. Infine sarà possibile scaricare gli stati contemporanei degli altri contatti.

UNSEEN – Mentre invece potremo navigare di nascosto all'interno di WhatsApp con questa applicazione. Infatti potremo visualizzare tutte le conversazioni e le notifiche, senza mai essere online. Così, celando la nostra attività all'interno dell'app, possiamo navigare di nascosto guardando in anteprima tutti i messaggi e le note audio.

WHATS TRACKER – L'ultima applicazione gratuita sui dispositivi digitali, infatti, è WhatsTracker, una funzione sviluppata direttamente dagli utenti. Con questa applicazione potrete tracciare tutti i vostri contatti, ricevendo anche notifiche su entrate online o sul quando questi stanno scrivendo un messaggio.

WhatsApp, grande novità con le reazioni ai messaggi: come utilizzarle

Sono sempre tante le novità presenti su WhatsApp, con gli sviluppatori che adesso puntano a migliorare le chat. Infatti a lanciare la clamorosa indiscrezione ci ha pensato il portale WABetaInfo, secondo il quale i vertici di Menlo Parks sono pronti ad aggiungere le reazioni ai messaggi. Gli utenti quindi potranno esprimere il loro stato d’animo con le stesse ‘reaction‘ presenti già all’interno di Facebook.

In questo modo l’applicazione diventerà ancora più simile a Messanger. La funzione era già presente nelle chat di Instagram e che recentemente è stata introdotta anche per iMessage. Ancora deve essere rivelato come saranno dal punto di vista grafico queste reazioni da applicare ai messaggi. Al momento però la funzione sarà introdotta solamente per Android, ma ben presto sarà disponibile anche per iOS e Computer.