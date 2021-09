Non solo iPhone 13: Apple presenterà un nuovo device a sorpresa!

Manca sempre meno alla presentazione dei nuovi iPhone 13. Ma Apple potrebbe avere in serbo altre sorprese

Ormai ci siamo. Il prossimo 14 settembre si terrà ufficialmente il nuovo Keynote di presentazione degli iPhone 13, evento attesissimo da tutti gli appassionati Apple e non solo. Tanti i rumors e le indiscrezioni riguardanti il melafonino di ultima generazione, che attendono solo di essere confermate o smentite dal gigante di Cupertino.

Nelle ultime ore, intanto, sta iniziando a girare una voce che avrebbe dell’incredibile. A differenza di quanto successo nei prossimi anni, il nuovo iPhone potrebbe non essere l’unico protagonista dell’ormai tradizionale evento Apple di settembre. Ad ipotizzarlo il giornalista di Bloomberg Mark Gurman, secondo cui potrebbero esserci delle piacevoli sorprese.

Oltre agli iPhone 13, Apple potrebbe presentare un nuovo iPad

Se la notizia dovesse essere confermata, si tratterebbe di una novità rispetto al passato. Apple starebbe pensando di lanciare – in contemporanea ai nuovi iPhone 13 – una versione rivisitata dell’iPad. Ne ha parlato il giornalista di Bloomberg Mark Gurman, secondo cui potrebbe arrivare una variante del tablet da 10,5 pollici. Ci sono alcuni indizi che, se messi insieme, potrebbero fare una prova.

Da ormai qualche settimana, negli Usa l’iPad di base è introvabile. Apple continua a segnalarlo come “Out of stock”, ma viene difficile pensare che un’azienda del suo calibro non riesca a far uscire nuove scorte. Ed è proprio su questo punto che si è concentrato l’esperto giornalista. È quantomeno possibile che il tablet non sia più reperibile perché Apple sta per presentarne una nuova versione da 10,5 pollici. Sarà veramente così? Non resta che aspettare il 14 settembre.