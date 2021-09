Fortnite, l’idolo dei più giovani diventa una skin: lo conferma un leak

Ancora novità in arrivo su Fortnite. In vista della stagione 8, verrà rilasciata la skin di uno dei personaggi più amati dai giovani

La stagione 7 di Fortnite è ormai prossima alla conclusione. Gli utenti sono in trepidante attesa di venire a conoscenza di tutte le novità alle quali ha pensato Epic Games questa volta. Ma prima, il grande evento finale da giocare in cooperativa, con un massimo di 16 compagni di squadra.

Intanto, stanno già iniziando a spuntare le prime indiscrezioni in merito ad alcune delle skin che andranno a comporre il battle royale numero uno al mondo nei prossimi mesi. C’è nello specifico un personaggio amatissimo dai più giovani che presto diventerà un personaggio giocabile.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> WhatsApp, addio definitivo per tantissimi utenti: nuovo colpo di scena!

Donald Mustard confirmed to @qCandywing that Naruto will be in the next Battle Pass. We were told the same thing from that insider a few months ago and he also mentioned a Mythic Explosive Kunai item! pic.twitter.com/4RSBQlicV8

— HYPEX (@HYPEX) September 7, 2021