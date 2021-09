Cristiano Malgioglio, arriva la ‘minaccia’ dei fan di un ex gieffino: cos’è successo

Cristiano Malgioglio torna a far parlare di sè sulle pagine di cronaca rosa. Il paroliere ha lanciato una pesante frecciata ad un ex gieffino.

Tra i giudici della nuova stagione di ‘Tale e Quale Show‘ troviamo Cristiano Malgioglio. Il cantautore e paroliere italiano è amatissimo dal pubblico italiano ed è pronto ad affiancare a Loretta Goggi, Giorgio Panariello ed uno a rotazione tra Francesca Manzini e Ubaldo Pantani, pronti ad imitare rispettivamente Maria De Filippi e Matteo Salvini.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Uomini e Donne, la dama tuona: “Troppe finte coppie: è tutto studiato”

Malgioglio ha rivelato alcuni dettagli sulla sua partecipazione con un’intervista al settimanale ‘Oggi’. Infatti il personaggio televisivo ha dichiarato che non sarà un giudice buono. In un trafiletto si legge: “Non avrò timori a dire se uno è terribile o piacevole. Ascolto molta musica, so tutto di Rihanna e Beyoncé. Se una concorrente mette un piede fuori posto è distrutta“.

Sempre Cristiano ha poi rivelato perchè teme Alba Parietti come concorrente, affermando: “Una concorrente che mi spaventa molto è Alba Parietti. Ha detto che vuole imitare soprattutto gli uomini, ma è difficile. Non basta il travestimento, ci sono i gesti, il timbro della voce. Non so se sarà capace di fare Fred Buscaglione o Vasco Rossi“. Ma le parole di Malgioglio non finiscono qui e durante l’intervista ha attaccato Pierpaolo Pretelli. Andiamo quindi a vedere le sue parole.

Cristiano Malgioglio, pesante frecciata ai fan di Pierpaolo Pretelli: “Non me ne frega niente”

Tra i giudici più forti di ‘Tale e Quale Show‘ ci sarà senza ombra di dubbio Cristiano Malgioglio, che promette di non fare sconti a nessuno. L’artista ha infatti iniziato tirando una pesante frecciata ai fan di Pierpaolo Pretelli. Infatti il paroliere durante l’intervista al settimanale Oggi ha affermato: “I fan di Pierpaolo Pretelli mi stanno scrivendo sui social che se non lo tratto bene, mi tolgono i like. Ma a me non frega niente, mica faccio l’influencer“.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Giulia Salemi rivela a tutti uno dei suoi sogni: “Vorrei davvero farlo”

Infine un’ultima anticipazione al music show l’ha data proprio Carlo Conti. Il presentatore del programma Rai ha dichiarato: “Alcuni dei selezionali sono professionisti che sono stati reilluminati dal GF Vip e che a Tale e Quale Show avranno l’occasione di mettere in evidenza altre doti” – ha poi concluso – “Stefania aveva fatto il provino in passato e non c’era mai stata l’occasione; Pierpaolo ha dimostrato di essere in gamba, è un personaggio emergente, e poi aveva iniziato proprio con me a I Migliori Anni, faceva parte del chorus del programma“.