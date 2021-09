GF Vip 6, concorrente attacca Caterina Balivo: “Non la vorrei mai in casa”

Senza peli sulla lingua, una concorrente del GF Vip 6 esce allo scoperto su Caterina Balivo: non la vorrebbe in casa

Manila Nazzaro sarà una delle concorrenti del GF Vip 6 e, ancor prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, fa parlare di sé. Lungo il video di presentazione pubblicato stamattina sui social del reality show, l’ex Miss Italia ha ammesso chi non vorrebbe mai nella sua stessa casa: “Caterina Balivo… Eh vabbè, simpatie e antipatie ci sono…”.

Tempo fa, sempre la Nazzaro, sul Corriere Adriatico confessò: “Se siamo amiche? In verità no. Durante il concorso non abbiamo mai legato. Ricordo le nostre aspirazioni: io che sognavo di diventare una conduttrice tv mentre lei voleva fare la giornalista. In verità sono più amica di Elisa Isoardi, che due anni dopo è arrivata seconda. Io presentavo il dopo concorso e ci siamo conosciute lì”.

GF Vip 6, la presentazione di Manila Nazzaro al reality

Durante il video di presentazione pubblicato nella pagina ufficiale del Grande Fratello, Manila Nazzaro ha risposto ad alcune domande: “La mia più grande aspirazione è sicuramente quella di non deludere i miei genitori”, ha confessato l’ex Miss Italia, che ha poi aggiunto: “Il mio motto, che è quello del mio papà, è ‘Tutto è possibile, nulla è impossibile'”.

L’ex Miss Italia, ancora, ha rivelato qual è il suo tallone d’Achille e, stando alla sua risposta, potrebbe portare non pochi problemi in casa: “Il disordine“. Come farà a stare la Nazzaro senza social in casa? “Benissimo, anzi, ho bisogno di stare senza social”.