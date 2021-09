Calciomercato Juventus, colpo pazzesco per l’attacco: Agnelli ci crede!

Calciomercato Juventus, clamorosa indiscrezione lanciata poche ore fa. Sembra che Agnelli voglia regalarsi il top player

Una sessione di calciomercato che si è conclusa in maniera inimmaginabile per la Juventus. Cristiano Ronaldo in pochi giorni ha deciso di lasciare Torino per tornare nella sua Manchester, con i bianconeri che hanno dovuto rimediare in extremis con il ritorno di Moise Kean. Un giocatore di affidamento e che potrebbe arrivare alla consacrazione definitiva nei prossimi anni, ma decisamente non al livello del fenomeno portoghese.

Ed è proprio per questo motivo che, stando a quanto raccontato durante la trasmissione Top Planet su Telelombardia, la prossima estate arriverà alla Juventus il vero top player. Ci sono alcuni nomi che già stuzzicano la dirigenza, ma è solo uno il grande sogno di Agnelli.

Calciomercato Juventus, Agnelli sogna Haaland: i dettagli

Secondo quanto raccontato nel corso della trasmissione Top Planet su Telelombardia, la Juventus acquisterà un top player in attacco la prossima estate. Il nome che piace di più è Haaland del Borussia Dortmund. Voluto da mezza Europa e considerato uno dei migliori prospetti per i prossimi anni, rappresenterebbe uno dei colpi più importanti degli ultimi anni. A facilitare la trattativa c’è una clausola rescissoria che entrerà in vigore la prossima estate, ma è chiaro che bisognerà pagarlo moltissimo tra ingaggio e commissioni.

L’alternativa rimane Dusan Vlahovic, gioiello della Fiorentina che già nelle scorse settimane era sul punto di trasferirsi all’Atletico Madrid. Qualora il serbo dovesse confermarsi quest’anno, è chiaro che le richieste di Rocco Commisso lieviteranno ancora di più.