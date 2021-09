Pomeriggio 5, Barbara d’Urso riconosce la gaffe: reazione tutta da ridere – FOTO

La gaffe in diretta e poi la reazione via social, Barbara d’Urso si è resa conto di quanto combinato a Pomeriggio 5

L’obbligo va(g)inale si abbatte anche sulla versione casta di #pomeriggio5 pic.twitter.com/HbYnoToCUD — Il Grande Flagello (@grande_flagello) September 6, 2021

PER APPROFONDIRE > > > Barbara D’Urso, che gaffe imbarazzante a Pomeriggio Cinque! – VIDEO

Soltanto ieri abbiamo parlato della gaffe in diretta realizzata dalla conduttrice partenopea, Barbara D’Urso, a Pomeriggio Cinque. Un errore di pronuncia che, dall’inizio della pandemia, ha castigato fin troppe persone: anche il sindaco Attilio Fontana commise lo stesso errore.

LEGGI ANCHE > > > Raffaella Carrà, omaggio speciale da Carlo Conti: pubblico senza parole

Quando la lingua si attorciglia, è così, non c’è scampo ed il web non perdona: il video dell’errore di pronuncia ha immediatamente fatto il giro dei social e gettato nell’ilarità tutti coloro che non avevano ancora assistito alla scena.

NON PERDERTI > > > Uomini e Donne, ex tronista entra in politica: una decisione inattesa

Barbara d’Urso, la reazione alla gaffe di Pomeriggio 5

Oltre ad aver ritwittato la sua stessa gaffe, Barbara d’Urso ha commentato il video pubblicato con delle emoji che danno un senso di ‘stordimento’. Forse troppo imbarazzata per l’errore di pronuncia, la conduttrice partenopea ha deciso di prenderla con filosofia sapendo, dall’alto della sua carriera, che sono cose che possono accadere in diretta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Festival di Castrocaro 2021, la finale: i nomi in gara e dove vederlo

Con ogni probabilità, anche questa volta, Barbara d’Urso finirà insieme a Pomeriggio 5 in una delle rubriche di Striscia La Notizia che fanno dei suoi strafalcioni oro colato. Fortunatamente, però, la messa in onda del talk show ha ottenuto buoni risultati in termini di ascolti, almeno tanti da soddisfare la produzione Mediaset.