Michael Schumacher come sta? L’aggiornamento fa sognare i fan

Michael Schumacher come sta? L’aggiornamento arriva da una persona che conosce molto bene la famiglia e fa sognare i fan

Sono passati quasi 8 anni da quell’incidente a Méribel che ha rappresentato uno spartiacque nella vita di Michael Schumacher e della sua famiglia. Doveva essere solo un giorno sugli sci per il campione e per il figlio Mick, ma ma terribile caduta e quello che ne è seguito hanno cambiato tutto.

Da allora è seguita costantemente da un’équipe di medici prima in ospedale e poi nella sua villa in Svizzera e la famiglia ha mantenuto il riserbo più stretto. Ma Jean Todt ogni tanto aggiorno sulle condizioni del suo caro amico come ha fatto nell’ultima intervista alla ‘Bild’ appena pubblicata.

E le sue sono parole di speranza: “Michael migliorerà lentamente e sicuramente. Ho trascorso molto tempo con Corinna da quando Michael ha avuto il suo grave incidente. È una grande donna e gestisce la famiglia. Non se lo aspettava. È successo all’improvviso e non aveva scelta. Ma lo fa molto bene. Mi fido di lei, lei si fida di me”.

Michael Schumacher come sta? Il documentario di Netflix ci racconterà tutto

Da quel giorno, tutti uniti e stretti attorno al campione, con un segreto: “Grazie al lavoro dei suoi medici e alla collaborazione di Corinna, che voleva che sopravvivesse, è sopravvissuto, ma con delle conseguenze. Ho sentito subito che è una persona speciale, penso che sia davvero molto forte mentalmente. Estremamente forte. E me lo dimostra ogni giorno”.

Le parole dell’ex dt della Ferrari arrivano alla vigilia dell’uscita per l’attesissimo documentario Netflix sulla carriera di Schumacher. Unico prodotto autorizzato e supportato dalla famiglia di Schimi, presenta filmati inediti sulla sua vita, anche quella privata, e interviste con familiari e amici come Sebastian Vettel, David Coulthard e Bernie Ecclestone.