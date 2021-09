Royal Family, chi è più ricco tra William e Harry? Le cifre sono da capogiro

Un’ultima inchiesta sulla Royal Family svela chi è più ricco tra il principe William ed il principe Harry: tutte le cifre della Famiglia Reale.

Una delle famiglie più seguite al mondo è senza ombra di dubbio la Royal Family britannica, che nell’ultimo periodo ha fatto parlare di sè per diverse frizioni interne. Inoltre Harry ha firmato insieme alla moglie Meghan uno degli eventi mediatici più seguiti del 2020. Proprio dopo la pubblicazione di ‘The Firm’ in molti si sono chiesti chi guadagnasse di più tra Harry e William.

La curiosità è diventata ancora più rilevante da quando Harry e Meghan hanno deciso di diventare finanziariamente indipendenti, rinunciando così alle loro entrate dal Sovereign Grant. Dall’altra parte William continua ad usufruire dei soldi della Corona, essendo tra gli eredi pronti a salire sul trono. Andiamo quindi ad analizzare le cifre ed a scoprire chi guadagna di più tra i due duchi inglesi.

Royal Family, il confronto tra Harry e William: chi guadagna di più

Partiamo subito dal patrimonio di William che ad oggi è uno dei reali più ricchi nella Corona e sfiora i 40 milioni di euro che derivano da varie fonti. Il primo regalo è arrivato dalla bisnonna che decise di bloccare ben 19 milioni di sterline in banca per il nipote. Il fondo in questione era bloccato fino ai 21 anni del principe. Ma non è finita qui, con il principe ed il fratello che si divideranno 8 milioni di sterline al raggiungimento dei 40 anni. Infine c’è l’eredità di Lady Diana, con William che appena erediterà il ducato di Cornovagli avrà altri 20 milioni di sterline. Per questo il parlamento gli riconosce uno stipendio annuale da 100 milioni di sterline.

Dall’altra parte Harry e Meghan possono contare su un patrimonio netto di circa 60 milioni di dollari. Inoltre prima della Brexit la coppia poteva contare su altri 20 milioni di euro ereditati da Lady Diana e 7 milioni di euro ereditati dalla Queen Mother. Inoltre Meghan Markle aveva già alle spalle i suoi guadagni da attrice: avrebbe infatti guadagnato 37.000 sterline per ogni episodio di Suits. Ad oggi il patrimonio netto della coppia è aumentato grazie all’ultimo accordo con Netflix e dovrebbe stanziarsi intorno agli 84 milioni di euro, a cui si aggiungono 18 milioni di euro grazie al contratto con Spotify.